Polícia Militar impede duplo homicídio em Planaltina (DF)

Homem armado foi abordado com intenção de matar duas mulheres

DF no Ar|Do R7

Na tarde de domingo, a Polícia Militar abordou um homem de 44 anos em Planaltina (DF). Ele estava armado e confessou que pretendia matar duas mulheres como vingança por uma emboscada ocorrida há dois anos que resultou na morte do seu filho. O homem havia desistido do crime no dia anterior ao ver as vítimas com um bebê. Durante a abordagem, ele foi preso e o caso está sob investigação da Polícia Civil.

