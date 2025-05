Polícia militar impede que jovem em surto psicótico pulasse de prédio no DF

A Polícia Militar impediu que um jovem em surto psicótico pulasse do terceiro andar de um prédio no Sudoeste (DF). O Tenente Coronel Michell Bueno elogiou a rápida ação dos policiais do 7º Batalhão, que conseguiram segurar o rapaz após adentrarem no apartamento com a mãe em desespero.



O SAMU foi acionado para o atendimento médico especializado. Os policiais poderão ser promovidos por bravura. Em emergências similares, deve-se acionar a polícia imediatamente, em vez de filmar a situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!