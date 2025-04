Polícia Militar impede tentativa de feminicídio e prende homem em Brazlândia (DF)

A Polícia Militar prendeu um homem em Brazlândia (DF) por violência doméstica e tentativa de feminicídio. A situação ocorreu na tarde de segunda-feira quando ele, armado com um caco de vidro, levou a vítima para um matagal e ameaçou matá-la. A ação foi interrompida pelos policiais que ouviram seus gritos de socorro. Além disso, a amiga da vítima, que estava grávida, também foi mantida refém, mas conseguiu chamar a polícia e salvar a filha do casal. O agressor, já conhecido pelas autoridades, tinha um mandado de prisão no Maranhão. Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves.



