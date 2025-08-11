Logo R7.com
Polícia Militar intensifica ações na Asa Norte (DF) para reduzir criminalidade

Aumento de operações e apoio da população contribuem para queda nos índices de crimes

DF no Ar|Do R7

A Polícia Militar do Distrito Federal intensificou suas ações na Asa Norte com o objetivo de reduzir a criminalidade. Foram realizadas operações que resultaram na prisão de mais de 8 traficantes no último mês.

A colaboração dos moradores por meio da rede de vizinhos protegidos tem sido destacada como essencial. Além disso, houve aumento nas apreensões de armas brancas e recomendações para reforço da segurança domiciliar foram apresentadas aos residentes.

