Polícia Militar intensifica operações e aplica mais de 2 mil atuações de trânsito no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou 2.778 atuações de trânsito em uma semana. As principais infrações foram o uso indevido do celular ao volante, com 1.360 notificações, falta do cinto de segurança, com 937 registros, e embriaguez ao volante, com 286 multas aplicadas.



As operações, que começaram em 12 de maio, fazem parte das ações do Maio Amarelo, um mês dedicado à segurança no trânsito. Um oficial da polícia ressaltou que muitos condutores não percebem o uso do celular, destacando os riscos dessa prática.



