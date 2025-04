Polícia Militar prende homem após roubo em loja no Recanto das Emas (DF)

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem em flagrante após roubo a uma no Recanto das Emas (DF). A corporação foi acionada por meio de um grupo de mensagens que conecta comerciantes e moradores da região, destacando a eficácia da comunicação entre a comunidade e a polícia. O indivíduo tem uma extensa ficha policial com diversas passagens relacionadas a crimes contra o patrimônio e foi levado para a delegacia.



