Polícia Militar prende homem por invadir casa abandonada no Gama (DF)

A Polícia Militar prendeu um homem que invadiu uma casa abandonada conhecida como Casa Santo André, no Gama (DF). O suspeito pulou o portão para entrar na propriedade desativada. Durante a abordagem policial, ele tentou escapar pelo telhado e sofreu escoriações ao tentar fugir.



Ele foi levado à 20ª DP e autuado por desacato aos policiais. A ação foi registrada pela câmera no colete de um policial. A invasão será investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal.



