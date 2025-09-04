Logo R7.com
Polícia Militar prende homem suspeito de violência doméstica em Sobradinho (DF)

Homem fugiu para área de mata após agredir companheira; ação policial resultou na detenção e encaminhamento para delegacia

DF no Ar|Do R7

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de agredir a companheira em Sobradinho (DF). Após a denúncia de violência doméstica na região da Vila Basevi, o homem fugiu para uma área de mata densa. Ele foi detido durante uma ação coordenada entre equipes do 13º Batalhão e do Bavop. A vítima recebeu atendimento dos bombeiros devido a sangramentos no rosto e o flagrante foi registrado na delegacia.

