Polícia Militar prende homem suspeito de violência doméstica em Sobradinho (DF)

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de agredir a companheira em Sobradinho (DF). Após a denúncia de violência doméstica na região da Vila Basevi, o homem fugiu para uma área de mata densa. Ele foi detido durante uma ação coordenada entre equipes do 13º Batalhão e do Bavop. A vítima recebeu atendimento dos bombeiros devido a sangramentos no rosto e o flagrante foi registrado na delegacia.



