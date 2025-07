Polícia Militar prende suspeito de roubo de cabos dentro de bueiro em Águas Claras (DF)

A Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos suspeito de roubar cabos de energia e sinal de dados na rua 25 em Águas Claras (DF). Ele foi encontrado dentro de um bueiro com uma mochila cheia de fios de cobre e um alicate, após denúncias da população.



No ano passado, a Polícia Civil registrou cerca de 3.079 ocorrências de furtos semelhantes no Distrito Federal, com um prejuízo significativo para as companhias de serviços, totalizando R$ 1,5 milhão devido a 75 quilômetros de cabos roubados. Até julho deste ano, já foram furtados quase 57 quilômetros de cabos, prejudicando a qualidade dos serviços e o fornecimento de energia na região. A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!