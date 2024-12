Polícia Militar prende suspeitos de matar idosa em Águas Lindas de Goiás

Após uma rápida ação das autoridades, os suspeitos de um crime brutal que chocou a cidade de Águas Lindas de Goiás (GO), Entorno do DF, foram presos. A vítima, senhora Belmira, foi encontrada em estado de violência, dentro da caçamba de uma caminhonete S10, coberta com mantas e com sinais de agressão no pescoço. O veículo estava atolado e cercado de ferramentas, sugerindo que o crime tenha ocorrido na residência da vítima, com a intenção de transportar o corpo em seguida.