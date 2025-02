Polícia Militar reforça esquema segurança durante Carnaval no Distrito Federal

O Carnaval começou no Distrito Federal com o início dos blocos de rua. A Polícia Militar lançou uma operação especial nesse final de semana, aumentando o efetivo em pontos estratégicos, com a montagem de uma central de operações na Torre de TV e uso de vídeo monitoramento. Militares destacaram a importância do transporte público para o deslocamento seguro dos foliões. Foi aconselhado evitar o manuseio descuidado de celulares, andar em grupo, não aceitar bebidas de estranhos e utilizar os recursos como a carteirinha de identificação para crianças. A operação visa garantir um Carnaval tranquilo e seguro para todos.



