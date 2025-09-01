Logo R7.com
Polícia Militar salva recém-nascido engasgado em Águas Claras (DF)

Militares realizaram a manobra de Heimlich para lactantes e conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê

DF no Ar|Do R7

Na madrugada desta segunda-feira (1), a Polícia Militar resgatou um recém-nascido que estava engasgado na região do Areal, em Águas Claras (DF). Os militares realizaram a manobra de Heimlich para lactantes e conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê. Após o atendimento inicial, os pais e o recém-nascido foram levados ao Hospital Regional de Taguatinga para avaliação.

