Polícia Militar salva recém-nascido engasgado em Águas Claras (DF)

Na madrugada desta segunda-feira (1), a Polícia Militar resgatou um recém-nascido que estava engasgado na região do Areal, em Águas Claras (DF). Os militares realizaram a manobra de Heimlich para lactantes e conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê. Após o atendimento inicial, os pais e o recém-nascido foram levados ao Hospital Regional de Taguatinga para avaliação.



