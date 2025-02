Polícia prende 20 pessoas envolvidas em roubos de caminhonetes de luxo no DF

Policiais civis do Distrito Federal e do Ceará realizaram uma operação em Fortaleza para combater uma quadrilha envolvida no roubo de caminhonetes de luxo. Até agora, 20 suspeitos foram detidos, sendo 15 no DF e 5 no Ceará. Os veículos roubados tinham chassi adulterado e eram enviados a países produtores de drogas como moeda de troca ou para serem desmontados em desmanches clandestinos. A quadrilha é acusada de roubar 51 caminhonetes de luxo no DF. A operação também incluiu mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias com saldo de até R$ 7 milhões.