Polícia prende dupla acusada de espancar homem até a morte em Brazlândia (DF)

A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de matar um homem espancado no último domingo (27) em Brazlândia (DF). O crime ocorreu após uma briga em uma distribuidora de bebidas. Os policiais da 18ª delegacia identificaram os principais suspeitos com base em depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança.



Um homem foi preso e um menor apreendido. Eles teriam roubado um carro para fugir. Um terceiro envolvido está sendo procurado pela polícia. A identidade da vítima não foi revelada e a investigação continua.



