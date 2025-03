Polícia prende dupla que furtou carga de pães de caminhão estacionado em Ceilândia (DF)

Em Ceilândia, dois homens foram detidos após suspeita de roubo de carga em estacionamento de restaurante comunitário. O motorista do caminhão, ao retornar do almoço, notou o arrombamento do veículo e o furto de 200 pacotes de pão.



A polícia, mediante imagens de câmeras de segurança, identificou os assaltantes. Com os suspeitos, foram encontrados drogas e dinheiro. As autoridades ainda buscam um terceiro envolvido no crime.



