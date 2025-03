Polícia prende homem com mais de 300 porções de cocaína prontas para venda

A Polícia Civil realizou uma operação contra o tráfico de drogas na região central de Brasília, prendendo um homem de 19 anos em Samambaia Sul. Ele foi encontrado com mais de 300 porções de cocaína, prontas para venda. A investigação começou após uma denúncia anônima, revelando que o suspeito usava uma moto e mochila de entregador para disfarçar suas atividades ilícitas.



O suspeito, sem antecedentes criminais, atendia usuários em hotéis no Plano Piloto, recebendo pagamentos via transferências eletrônicas. A apreensão do telefone do suspeito pode ajudar a identificar usuários que fomentam o tráfico na região.



