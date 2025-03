Polícia prende homem suspeito de homicídio no Recanto das Emas

A Polícia Civil do DF, com apoio do Gtop, prendeu um homem de 28 anos no sábado, suspeito de um homicídio ocorrido no dia 5 de março no Recanto das Emas. O suspeito possui histórico de tráfico de drogas, homicídio e roubos. As investigações identificaram cinco outros envolvidos, mas a polícia não descarta a participação de mais pessoas, incluindo a ex-companheira da vítima, conforme afirmado pelo delegado Fernando Fernandes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!