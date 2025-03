Polícia prende mais um suspeito de furto a banco em Brazlândia; um ainda está foragido

Daniel da Silva Moreira foi preso em Ceilândia pela polícia militar durante patrulhamento no sábado. Ele é suspeito de integrar o grupo que furtou cerca de R$ 70 mil de uma agência bancária em Brazlândia nos dias 8 e 9 de fevereiro. O acesso ao banco foi feito pelo telhado, e os criminosos comemoraram o crime em um restaurante local. Dos envolvidos, cinco já foram detidos, incluindo uma mulher cuja identidade não foi divulgada. Edison Taubinger permanece foragido, e informações sobre seu paradeiro podem ser passadas à polícia através do 197.



