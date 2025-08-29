Polícia prende Marcos Antônio, segundo suspeito de latrocínios em Ceilândia (DF)

Policiais do 8º Batalhão prenderam Marcos Antônio em Ceilândia (DF), encerrando a busca por um suspeito de crimes brutais na região. Ele foi identificado através de denúncias e imagens de câmeras de segurança. Jonathan Bruno, um segundo suspeito mencionado, já havia sido detido anteriormente e também possui uma ficha criminal extensa.



