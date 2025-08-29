Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia prende Marcos Antônio, segundo suspeito de latrocínios em Ceilândia (DF)

Denúncias e câmeras de segurança ajudaram na captura do suspeito

DF no Ar|Do R7

Policiais do 8º Batalhão prenderam Marcos Antônio em Ceilândia (DF), encerrando a busca por um suspeito de crimes brutais na região. Ele foi identificado através de denúncias e imagens de câmeras de segurança. Jonathan Bruno, um segundo suspeito mencionado, já havia sido detido anteriormente e também possui uma ficha criminal extensa.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Crimes
  • Latrocínio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.