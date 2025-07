Polícia prende suspeito de distribuir drogas na área central de Brasília

Na manhã desta quinta-feira (3), um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na região central de Brasília. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no Guará e em Santa Maria.



Um segundo suspeito ainda está sendo procurado. A dupla atua principalmente em um posto de combustíveis no Setor Hoteleiro Sul, sendo responsável pela distribuição de drogas na área.



Foram apreendidas grandes quantidades de drogas, dinheiro, anabolizantes, balanças de precisão e outros materiais usados no tráfico. Um dos suspeitos já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e estelionato.



