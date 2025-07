Polícia prende suspeitos de furtos no DF, São Paulo, Goiânia e Mato Grosso

Quatro suspeitos foram presos durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal. Os indivíduos, moradores do DF, cometiam furtos em lojas da região. As investigações indicam que eles também podem estar envolvidos em crimes em São Paulo , Goiânia e Mato Grosso.



A prisão ocorreu após um furto a uma ótica em Luziânia, em maio, que resultou em um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. Durante as buscas, foram encontrados óculos furtados e drogas fracionadas com um dos investigados, que foram autuados por tráfico de drogas.



