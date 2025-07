Polícia procura acusado de matar homem a facadas no Recanto das Emas (DF)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 20 anos foi morto no Recanto das Emas (DF). Ele estava em frente a uma distribuidora quando dois homens o atacaram com golpes de faca. A 27ª Delegacia de Polícia investiga o caso, considerando acerto de contas como possível motivação.



"Os autores foram parcialmente identificados e já estamos nas ruas tentando prendê-los", informou o delegado Fernando Fernandes. A polícia solicita à população informações que possam auxiliar nas investigações, garantido o sigilo através do 197.



