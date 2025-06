Polícia procura por suspeito de matar mulher no Recanto Emas (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal está à procura de Fábio de Souza Santos, de 24 anos, suspeito pelo possível feminicídio de Raquel Gomes Nunes, de 46 anos. Raquel foi encontrada morta em sua casa no Recanto das Emas, após ter sido dada como desaparecida desde o dia 10 de junho.



A polícia investiga ciúmes como possível motivação, já que o casal, junto há dois meses, tinha brigas frequentes. Fábio possui antecedentes criminais por furto, roubo e violência doméstica. Raquel deixa seis filhos e oito netos. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser encaminhadas à polícia pelo telefone 197.



