Polícia procura segundo suspeito de envolvimento em assalto em Ceilândia (DF)

A Polícia Civil prendeu um homem e procura pelo comparsa, suspeitos de assaltarem uma mulher em Ceilândia (DF). O investigado foi identificado como Jonathan Brendo Martins Amorim de Oliveira, de 32 anos. Os dois estavam em um carro quando roubaram o celular de uma mulher que estava acompanhada da filha.



Imagens de câmeras de segurança mostram que os homens seguem pela rua normalmente, mas manobram e retornam na direção da vítima. Um dos suspeitos desce do veículo, anuncia o assalto e rende a mulher. Na sequência, entra no carro novamente. A polícia pede ajuda da população para identificar o Segundo suspeito.



Jonathan foi preso nessa terça-feira (24) durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar. Os agentes foram até a casa dele nesta quarta para tentar encontrar o celular roubado e outros objetos que também possam ser produto de crime. Qualquer informação pode ser repassada pelo disque denúncia no telefone 197.



