Polícia procura suspeito de furtar moto no Recanto das Emas (DF)

A polícia está em busca de um homem responsável por furtar uma moto no Recanto das Emas (DF). Testemunhas relataram que ele estava com um capacete na mão antes de se aproximar de um estacionamento e cometer o delito.



Segundo a vítima, o veículo desapareceu no fim da tarde. O delegado do caso mencionou que até junho deste ano, 12 furtos de motocicletas foram registrados na região, e mais da metade já foi recuperada. Informações sobre o autor podem ser denunciadas anonimamente pelo telefone 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!