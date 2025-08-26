Polícia realiza operação em bar no Sol Nascente (DF) e flagra menores de idade consumindo álcool

A Polícia Militar realizou uma operação em um bar na Chácara 98, no Sol Nascente (DF), após denúncias de menores de idade consumindo bebidas alcoólicas. "O local, pelas imagens, não é muito grande e remete a situações como a da boate Kiss", comentou um oficial da operação, destacando a saída de emergência trancada e a ausência de licença de funcionamento.



Durante a abordagem, foram encontradas 200 pessoas, incluindo 75 crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos. Diversos itens ilegais foram apreendidos. O dono do bar, já conhecido pela polícia, foi levado à delegacia, enquanto o Conselho Tutelar foi acionado para os menores envolvidos.



