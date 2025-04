Polícia realiza operação em parque da Asa Norte (DF) após fuga de foragido

Na noite dessa quinta-feira (24), a Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio da Polícia Militar, realizou uma operação no Parque Olhos d'Água, na Asa Norte, para capturar um foragido da justiça. O suspeito, que teria invadido o parque, gerou apreensão entre os frequentadores, que precisaram evacuá-lo rapidamente.



Um helicóptero foi utilizado para ajudar nas buscas, sobrevoando a área por cerca de 40 minutos. Embora moradores tenham relatado ouvir tiros, a polícia negou qualquer troca de disparos. Até o momento, o fugitivo não foi encontrado, mas o parque voltou a funcionar normalmente nesta sexta-feira, tranquilizando os visitantes habituais.



