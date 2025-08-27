Polícia recupera bicicleta avaliada em R$ 75 mil e prende suspeitos em Brasília

A polícia recuperou uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 75 mil e prendeu dois homens durante a madrugada dessa terça-feira (26) no Noroeste, em Brasília. O rastreador da bicicleta levou os agentes até Sobradinho, onde a bicicleta foi encontrada próxima a um restaurante comunitário.



Um dos presos foi acusado de furto qualificado e o outro por desobediência. O coronel Michello Bueno, comandante do 3º Batalhão Militar da Polícia Militar, comentou que o Noroeste é uma área geralmente segura, mas casos planejados como este podem ocorrer.



Ele destacou a importância da colaboração da comunidade e das medidas preventivas para evitar novos furtos em garagens de prédios, como a instalação de câmeras e alarmes de qualidade. A ação policial contou com a colaboração da comunidade para aumentar a segurança na região.



