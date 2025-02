Polícia resgata mais de 100 animais em situação precária no Riacho Fundo 1

Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ibama no Riacho Fundo 1 desmantelou atividade ilegal de comércio e maus-tratos de animais. Seis pessoas foram presas em flagrante em um local identificado como Antigo Aras, onde mais de 100 animais, incluindo cães, gatos, aves, cavalos e um búfalo, foram encontrados desidratados, sem alimentação e em péssimas condições de higiene. As penas para tais crimes podem chegar a cinco anos de prisão, destacando a urgência de cumprimento rigoroso da lei para prevenir reincidências.