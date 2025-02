Policial civil brasiliense é morto a tiros durante operação contra tráfico de drogas no RS

O escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul Daniel Abreu Mendes, de 40 anos, foi morto em uma operação contra o tráfico de drogas no município de Butiá. Ele foi atingido por disparos feitos por um adolescente de 17 anos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Daniel que nasceu em Brasília, não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser socorrido. Ele será homenageado no Memorial dos Policiais Tombados em Serviço antes do sepultamento na capital federal. O sindicato da Polícia Civil e o governador Eduardo Leite, lamentaram a morte do policial.