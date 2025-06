Policial Civil é detido em confusão em bar de Sobradinho 1 (DF)

Um policial civil foi detido após uma confusão em um bar na Quadra 3 de Sobradinho 1 (DF) durante o fim de semana. Segundo a PM, testemunhas relataram um homem armado no local. Ao chegarem, os policiais encontraram o homem, que se identificou como policial civil, com uma arma sem munição, a qual ele entregou sem resistência.



A mãe do policial alegou ter sido agredida por uma frequentadora do bar. Todos os envolvidos foram encaminhados à 35ª Delegacia. A Polícia Civil informou que a Corregedoria Geral investigará a conduta do policial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!