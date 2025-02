Policial civil sofre parada cardíaca durante treinamento no Lago Paranoá

Um policial civil de Goiás sofreu uma parada cardíaca durante um treinamento no grupamento de busca e salvamento dos bombeiros no Lago Paranoá. Ele foi atendido e levado a UTI do Hospital de Base e após estabilização do quadro, foi transferido para UTI de um hospital particular. Os bombeiros prestam apoio aos familiares do policial.



