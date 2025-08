Policial dá dicas de ações simples que reduzem chances de roubos e furtos

Um motorista foi assaltado por quatro adolescentes na Asa Norte, Brasília, ao chegar em casa à noite. Após uma rápida resposta da polícia, os suspeitos foram apreendidos no Paranoá.



O Major Rafael Broocke, da Polícia Militar, destacou a importância de não deixar objetos visíveis no carro e de acionar a polícia imediatamente em caso de crime. “É sempre ter atenção, nunca ficar distraído”, aconselhou o major, alertando sobre os riscos de crimes de oportunidade.



