Policial de folga agride segurança após ser barrado ao tentar levar a mãe para atendimento médico

Na emergência do Hospital de Base, um policial envolveu-se em uma confusão com vigilantes ao tentar entrar sem se identificar, acompanhado da mãe com suspeita de AVC. Após ser barrado, iniciou-se uma discussão que levou a agressões físicas.



O Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal alertou para a alta frequência de agressões em hospitais e defendeu mais efetivo e suporte aos profissionais. O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avellar, destacou a responsabilidade da corregedoria da PM em apurar o caso.



A direção da Polícia Militar confirmou que o policial estava desarmado e emocionalmente abalado. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde afirmou que o protocolo de segurança foi seguido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!