Policial é condenado por atropelamento de brasiliense na Inglaterra

Um policial foi condenado pelo atropelamento de um brasiliense na Inglaterra em outubro de 2023. Christopher de Carvalho Guedes faleceu estava residindo no país há pouco mais de um mês com sua esposa. O policial Ian Broterton, que dirigia a 75 km/h em uma zona de 50 km/h, foi condenado a seis meses de prisão. O policial também teve suspensão por 18 meses, 150 horas de trabalho comunitário e proibição de dirigir por 30 meses. Ele ainda enfrentará uma outra audiência que apura uma possível má conduta policial, prevista para 26 de março.



