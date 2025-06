Policial militar salva bebê engasgado na Cidade Estrutural (DF)

O soldado Nicolas Dias, do 15º Batalhão da Polícia Militar, salvou uma criança engasgada na Cidade Estrutural (DF). Durante patrulhamento nas proximidades do Colégio Militar, os policiais foram abordados pelos pais desesperados. Eles realizaram a manobra de Heimlich adaptada para bebês, permitindo que a criança voltasse a respirar. Logo depois, a equipe do Samu chegou e levou a família ao hospital para exames.



