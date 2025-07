Policial militar se envolve em confusão no Hospital de Base, em Brasília

Um policial militar fora de serviço se envolveu em um incidente no Hospital de Base, em Brasília, ao buscar atendimento para sua mãe com suspeita de AVC. Testemunhas relataram que o PM estava exaltado e exigia prioridade no atendimento sem abrir ficha. Ele fez ameaças e agrediu um segurança.



A Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada e as partes foram conduzidas à delegacia para apuração dos fatos. Um procedimento disciplinar será instaurado para investigar a conduta do policial.



