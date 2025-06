Policial salva médico após grave acidente entre ambulância e carreta na BR-060

Um acidente grave ocorreu na BR-060, envolvendo uma ambulância e uma carreta. O motorista da ambulância não se feriu gravemente, mas o médico Ricardo Pinheiro ficou preso nas ferragens. O sargento Itamar, do Bope, passando pelo local, utilizou seu kit de primeiros socorros para resgatar o médico. Ele está em recuperação no Hospital de Base e expressou sua gratidão pela rápida ação de Itamar, que foi crucial para sua sobrevivência.



