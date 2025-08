Policiamento escolar reforça segurança na volta às aulas no DF

O Batalhão de Policiamento Escolar iniciou nesta segunda-feira (4) a operação "Volta às Aulas" no Distrito Federal, voltada para o segundo semestre letivo. No Centro de Ensino Fundamental Doutora Zilda Arns, no Itapoã, estudantes foram recebidos com ações como entrega de panfletos e palestras sobre segurança.



A comandante do batalhão, Tenente Coronel Sellan i, destacou a importância do projeto Guardião Escolar, que visa criar um ambiente seguro para coibir crimes. "Estamos com o batalhão de cães, o Proerd e os Guardiões do Trânsito para que as crianças se sintam acolhidas e seguras", afirmou.



Orientações sobre o transporte escolar e cuidados com as crianças no trajeto de ida e volta também foram reforçadas, incluindo atenção especial ao uso do celular e à segurança no trânsito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!