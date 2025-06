Polícias do DF e Goiás prendem dupla que roubou carro de idoso em Samambaia

As Polícias Militares do DF e de Goiás prenderam dois homens que invadiram a casa de um idoso e roubaram o carro dele. O caso aconteceu na manhã do último domingo (1º), enquanto a vítima se preparava para sair de casa em Samambaia (DF).



Os policiais conseguiram abordar o carro roubado e prender o motorista em Santo Antônio do Descoberto (GO). Ele tentou fugir no momento do flagrante, mas foi capturado. Em seguida, o outro autor também foi preso pelos policiais, em outro local na mesma região. Além das prisões, o carro da vítima foi recuperado.



