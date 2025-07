Popularidade do Morango do Amor impulsiona vendas no Distrito Federal

O aumento na demanda pelo morango do amor tem gerado impacto significativo no mercado. Em Brazlândia (DF), produtores como Dona Marilene viram suas vendas crescerem 80% devido à popularidade nas redes sociais. O Assentamento Betinho é um dos principais produtores no Distrito Federal, contribuindo para uma safra que pode superar a de 2024, quando foram produzidas 6.600 toneladas. Heitor, neto de Dona Marilene, que participa da plantação, também já experimentou lucrar com a febre do morango do amor. "Eu já fiz o morango do amor, e vendemos tudo", comenta.



A lei da oferta e da procura, segundo um economista, explica a situação. Com a alta procura nas redes sociais, os preços subiram, mas a expectativa é que se estabilizem. Consumidores sentem no bolso o efeito dessa demanda. "Está caro. Já vi por R$ 50", diz um consumidor, enquanto outro planeja plantar morangos em casa. A febre do morango do amor continua a apaixonar tanto pelo paladar quanto pelo impacto econômico que provoca.



