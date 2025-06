Portugal e Brasil celebram 200 anos de relações diplomáticas

Na embaixada de Portugal em Brasília, cerca de mil convidados, incluindo civis, militares e autoridades, comemoraram o Dia de Portugal. Este ano marca os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, iniciadas com o tratado assinado em 1825.



Durante a cerimônia, destacaram-se os esforços das comunidades portuguesas no Brasil. O embaixador expressou sua admiração pelo "trabalho incessante dos heróis portugueses", que continuam a contribuir para a sociedade brasileira. Associações portuguesas e suas conquistas foram mencionadas, ressaltando a importância histórica e cultural dessa parceria.



