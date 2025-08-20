Poste cai e continua energizado no Guará (DF)
Acidente ocorreu na esquina da QE 2; Neoenergia isolou área para manutenção
Moradores do Guará (DF) relataram um incidente quando um poste energizado caiu na esquina da QE 2, por volta das 17h. Não houve feridos. "Ali pelas 5h30, 6h da tarde estava ventando muito, aí escutei um estrondo", comentou um morador, ressaltando que a estrutura do poste estava danificada enquanto a luz permanecia acesa. Eles atribuíram o ocorrido à falta de manutenção.
A Neoenergia isolou a área para reparos e a CEB informou que uma nova instalação será feita ainda esta semana.
