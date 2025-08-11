Poste de energia explode na Asa Norte (DF) após contato com folhas de coqueiro

Um poste de energia explodiu na quadra 209 da Asa Norte (DF) após folhas de um coqueiro entrarem em contato com a fiação elétrica. O corpo de bombeiros foi acionado e resolveu o problema no mesmo dia. Imagens do incidente foram enviadas por telespectadores. O sargento Renato Carvalho explicou que o contato das folhas causou um aterramento, destacando a importância da poda regular para evitar incidentes. Ele recomendou que moradores próximos a árvores altas solicitem atenção das autoridades para o manejo adequado da vegetação. Apesar do susto, moradores não ficaram sem energia e ninguém se feriu durante o ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!