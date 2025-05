Postes de energia caem no Lago Norte, em Brasília, e via é interditada

Imagens mostram a queda de postes de energia no Lago Norte, em Brasília. O Departamento de Estradas de Rodagem interditou um trecho da Estrada Parque Paranoá, próximo ao Setor de Mansões. Não há informações sobre feridos ou falta de energia. A equipe entrou em contato com a Neoenergia para apurar as causas do incidente. Motoristas devem estar cientes da interdição, que pode gerar congestionamentos nas rotas adjacentes.



