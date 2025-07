Posto de combustível em Sobradinho 2 (DF) é assaltado por dupla armada

Um posto de gasolina em Sobradinho 2 (DF) foi assaltado por dois homens armados na tarde desta segunda-feira (28). O crime ocorreu por volta das 15h45 e durou menos de um minuto. Os assaltantes renderam cinco frentistas e levaram aproximadamente R$ 1.100, além do dinheiro dos motoristas que estavam abastecendo.



Este não foi o primeiro assalto ao posto, o último ocorreu em 2022, durante a noite. A Polícia Civil realizou buscas na região com helicóptero para identificar os suspeitos, que ainda não foram presos.



