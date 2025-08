Posto de combustível em Valparaíso (GO) é roubado pela quarta neste ano

Um posto de combustível em Valparaíso (GO), Entorno do DF, foi alvo de um assalto pela quarta vez neste ano. O incidente, registrado por câmeras de segurança, ocorreu na tarde desta segunda-feira (4). Durante a ação, os criminosos, conhecidos por ataques anteriores, abordaram frentistas, levando R$ 180 e um celular.



Em assaltos anteriores, os valores roubados foram R$ 215 e R$ 720. Apesar dos crimes, quem arca com os prejuízos são os funcionários, obrigados a ressarcir os valores ao posto. A Polícia Militar foi informada e conseguiu prender um dos suspeitos, enquanto um menor de idade conseguiu fugir.



