Prazo para indicação de conta bancária do Nota Legal é prorrogado até sexta

A Secretaria de Economia prorrogou o prazo para a indicação da conta bancária do programa Nota Legal até sexta-feira (11). A medida foi tomada em resposta à instabilidade no sistema ocorrida em 4 de julho.



Contribuintes que não solicitaram o resgate dos créditos acumulados podem fazer até essa nova data. O processo permanece inalterado e deve ser realizado pelo site do programa. Até quarta-feira (9), quase R$ 40,5 bilhões foram indicados por mais de 153 mil beneficiários.



