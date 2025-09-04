Prazo para inscrições na 4ª Feira de Acessibilidade do DF termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (5) o prazo para escolas e professores inscreverem projetos voltados à estudantes com deficiência na 4ª feira de acessibilidade do Distrito Federal. O evento ocorre nos dias 12 e 13 de setembro em Taguatinga, das 10h às 19h, e tem entrada é gratuita.



Os interessados podem contatar a Biblioteca Braille Dorina Nowill pelos telefones (61) 3464-7056 ou celular (61) 99375-7745, ou agendar uma entrevista por meio do Instagram.



