Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Prazo para inscrições na 4ª Feira de Acessibilidade do DF termina nesta sexta

Escolas e professores ainda podem inscrever projetos voltados à estudantes com deficiência em Taguatinga

DF no Ar|Do R7

Termina nesta sexta-feira (5) o prazo para escolas e professores inscreverem projetos voltados à estudantes com deficiência na 4ª feira de acessibilidade do Distrito Federal. O evento ocorre nos dias 12 e 13 de setembro em Taguatinga, das 10h às 19h, e tem entrada é gratuita.

Os interessados podem contatar a Biblioteca Braille Dorina Nowill pelos telefones (61) 3464-7056 ou celular (61) 99375-7745, ou agendar uma entrevista por meio do Instagram.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Acessibilidade
  • Distrito Federal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.