Preço da gasolina volta a subir no DF

O preço da gasolina aumentou entre 25 e 30 centavos em diversas regiões do DF. A nova mistura de etanol na gasolina, chamada E30, começou a valer na sexta-feira anterior. O sindicato que representa os postos informou que o ajuste nas margens de lucro foi necessário devido ao aumento do valor do etanol vendido aos postos.



Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis, afirmou que o etanol está em alta, impactando tanto a gasolina quanto o próprio etanol nas distribuidoras. O Procon realizou blitz recentemente para investigar os aumentos, e o caso continua sendo monitorado.



